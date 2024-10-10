Osmanlı saray mutfağı zengin kültürel mirası ve gelenekleriyle günümüzde hala değerini koruyor. Peki bu mutfakta nelere dikkat ediliyordu? Osmanlı sofra kültürüne ait adetler neler? İşte köklü imparatorluğun geleneksel sofra kültürüne dair dikkat çeken detaylar...

Misafir ağırlama

Osmanlı sofra kültüründe misafirler sarayda büyük bir özenle ağırlanırdı. Geleneksel olarak misafirlere en iyi yemekler ve tatlılar ikram edilirdi. Misafirlerin beğeneceği özel tarifler hazırlamak şeflerin en önemli görevlerinden biriydi.