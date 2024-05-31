Osmanlı padişahlarının gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! II. Abdülhamid, Mehmet Reşad, V. Murad...

Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllar boyunca dünyanın en güçlü devletlerinden biri olarak hüküm sürdü. İmparatorluğun son dönemlerinde fotoğrafçılığın yaygınlaşması sayesinde hanedan üyelerinin birçok fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Bu fotoğraflar hem tarihi bir miras niteliği taşıyor hem de o dönemin sosyal ve kültürel yapısına dair önemli ipuçları sunuyor. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahlarından bazılarının gençlik yıllarına ait nadir fotoğraflar!