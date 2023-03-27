Oruçluyken sakın evinize sokmayın! Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt...
Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayı tavsiyeleri vermeye devam ediyor. İftar ve sahurda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatan Karatay önemli bir konuya dikkat çekti ve uyardı! Ramazan ayında bu besinlerden uzak durun! 1 ay süren oruç ayında çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt ve et gibi besinler sıklıkla tüketiliyor. Peki hangileri yararlı, hangileri zararlı? İşte Canan Karatay'ın o uyarıları...
27.03.2023 22:42 - Son Güncelleme: 27.03.2023 22:42
Karatay Ramazan ayında oruç tutan kişilere uyarılarda bulundu. Su içmenin önemine dikkat çeken Karatay sahurun da mutlaka yapılmasını söyledi.
Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çeken Canan Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karatay protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi.
Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini belirten Canan Karatay şunları söyledi:
"Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi orucumuzu da ılık suyla açmalıyız.