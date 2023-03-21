Ramazan hilali ne zaman, saat kaçta görünecek? O saatte 38 ilden gözükecek! 2023 RAMAZAN HİLALİ için tarih verildi! ORUCUN HABERCİSİ!
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri YükDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi. İşte Ramazan hilalinin görüneceği tarih.
Ramazan hilali ne zaman görünecek sorusu Ramazan ayına sayılı günler kala merak ediliyor. Peygamber Efendimizin "Hilali görünce oruca başlayınız" diye buyurduğu görüntü için birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, ramazanın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Büyük Okyanus'tan görülmeye başlanacağını söyledi ve tarihini açıkladı. İşte Ramazan hilalinin görüneceği tarih ve saat...
HİLAL NE ZAMAN GÖRÜLECEK?
"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "Rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu İşlek, ramazan hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.
İŞTE RAMAZAN HİLALİNİN GÖRÜNECEĞİ TARİH
Ramazan ayının hilali için, içtimanın Greenwich saatiyle 21 Mart günü 17.23'te, rüyetin ise 22 Mart günü 07.06'da olacağını açıklayan İşlek, ramazan hilalinin ilk olarak Büyük Okyanus'tan itibaren görülmeye başlanacağını bildirdi.
Astronom Hümeyra Nur İşlek, 21 Nisan'da görülmesi beklenen şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, "Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir. İlla bizim ülkemizden veya bulunduğumuz şehirden gözükecek, diye bir şartımız yok. O yüzden hilal herhangi bir yerde gözükse bizim için kameri ay başlamış demektir." diye konuştu.
YURT İÇİNDE 38, YURT DIŞINDA 41 ŞEHİRDE HİLAL GÖZLENEBİLECEK
Kameri ay başlarını, yurt içi ve yurt dışındaki hilal gözlem noktalarıyla belirlediklerini açıklayan İşlek, "Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içi ve yurt dışında müftülük, ataşelik, müşavirlik ve din hizmetleri koordinatörleri vasıtasıyla hilal görülebilirlik hattının içinde kalan yerlerde hilal gözlemleri yaptırıyoruz. Bu sene yurt içinde 38, yurt dışında ise 41 şehirde bu gözlem çalışmaları yapılacak." dedi.