Ramazan hilali ne zaman, saat kaçta görünecek? O saatte 38 ilden gözükecek! 2023 RAMAZAN HİLALİ için tarih verildi! ORUCUN HABERCİSİ!

Astronom Hümeyra Nur İşlek, 21 Nisan'da görülmesi beklenen şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin, Avrupa ve Afrika'dan itibaren görülmeye başlanacağını dile getirerek, "Bizim için önemli olan, dünyanın herhangi bir yerinden hilalin ilk defa gözükmesidir. İlla bizim ülkemizden veya bulunduğumuz şehirden gözükecek, diye bir şartımız yok. O yüzden hilal herhangi bir yerde gözükse bizim için kameri ay başlamış demektir." diye konuştu.