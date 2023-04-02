Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?
Arama motorlarında, "Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var" şeklindeki soruların yanıtı merak edilmeye başlandı. Nisan ayına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Bu anlamda sigara zammı duyuruları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, en düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023? İşte detaylar...
02.04.2023 17:38 - Son Güncelleme: 02.04.2023 17:38