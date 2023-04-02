Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

Sigaraya zam iddiaları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi markalara zam var? Nisan 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!