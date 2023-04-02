RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

Arama motorlarında, "Sigaraya zam geldi mi ve hangi markalara zam var" şeklindeki soruların yanıtı merak edilmeye başlandı. Nisan ayına geldiğimiz şu günlerde sigaraya zam yapılıp yapılmayacağına dair detaylar konuşuluyor. Bu anlamda sigara zammı duyuruları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, en düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023? İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.04.2023 17:38 - Son Güncelleme: 02.04.2023 17:38
🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

Sigaraya zam iddiaları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki, hangi markalara zam var? Nisan 2023 güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigaraya yeni zam geleceği iddia edildi. İddiaya göre; bazı sigara fiyatları paket başı 5 TL ve 10 TL arasında zamlanacağı ileri sürüldü. Ancak konu hakkında yetkililerden resmi açıklama gelmedi.

🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

EN UCUZ EN PAHALI SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL oldu.

🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara kullanımı insanlarda birçok olumsuz etkiyi beraberinde getiriyor. Çeşitli hastalıkların yanı sıra sigara kullananlarda ses kısıklığı da meydana gelebiliyor.

🚭NİSAN 2023 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi sigaraya kaç TL zam gelecek?🚬 En düşük - en pahalı sigara fiyatları kaç TL oldu 2023?

Bu problem nedeniyle seste kalınlaşma, sesin cızırtılı gelmesi, sesin kolay yorulması, boğuk ve zor duyulur bir ses gibi belirtiler görülebiliyor.

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