Kimse tahmin edemedi | Bu şehirde yaşayanlar hayatta 1-0 önde! Türkiye'nin en sağlıklı ili herkesi çok şaşırttı: Meğerse...

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu. O ilimizde yaşayanlar hayata 1-0 önde devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), o şehirlerin listesini sıraladı. Zirvedeki şehrimiz herkesi çok şaşırttı. İşte şehir şehir yaşam süreleri...