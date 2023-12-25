Kimse tahmin edemedi | Bu şehirde yaşayanlar hayatta 1-0 önde! Türkiye'nin en sağlıklı ili herkesi çok şaşırttı: Meğerse...

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu. O ilimizde yaşayanlar hayata 1-0 önde devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), o şehirlerin listesini sıraladı. Zirvedeki şehrimiz herkesi çok şaşırttı. İşte şehir şehir yaşam süreleri...
ADANA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6
Ortalama: 78,3
ADIYAMAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9
Ortalama: 77,7
AFYONKARAHİSAR
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9
Ortalama: 79,3