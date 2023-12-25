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Kimse tahmin edemedi | Bu şehirde yaşayanlar hayatta 1-0 önde! Türkiye'nin en sağlıklı ili herkesi çok şaşırttı: Meğerse...

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belli oldu. O ilimizde yaşayanlar hayata 1-0 önde devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), o şehirlerin listesini sıraladı. Zirvedeki şehrimiz herkesi çok şaşırttı. İşte şehir şehir yaşam süreleri...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 20:48 Güncelleme 25 Aralık 2023, 21:04
Kimse tahmin edemedi | Bu şehirde yaşayanlar hayatta 1-0 önde! Türkiye’nin en sağlıklı ili herkesi çok şaşırttı: Meğerse... 1

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Kimse tahmin edemedi | Bu şehirde yaşayanlar hayatta 1-0 önde! Türkiye’nin en sağlıklı ili herkesi çok şaşırttı: Meğerse... 2

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

Kimse tahmin edemedi | Bu şehirde yaşayanlar hayatta 1-0 önde! Türkiye’nin en sağlıklı ili herkesi çok şaşırttı: Meğerse... 3

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

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