Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta! Ziraat Bankası'ndan sadece emeklilere ödenecek!
Ziraat Bankası doğrultusundan emeklilere makul oranlara sahip nakit kredi takviyeleri verilmeye devam ediyor. Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında yer alan Tüketici Kredisi ile nakit gereksinimi çeken emeklinin rahat bir soluk alması sağlanacak. Kredi tutarına göre makul oranlar ve ödeme koşulları ile ödeme işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
Ziraat Bankası, dar gelir grubunda yer alan pek çok vatandaş amacıyla de finansman fırsatları sunuyor. Genellikle çoğalan enflasyon nedeniyle nakit sıkışıklığı yaşam sürdüren emekliler amacıyla cazip teklifler sunulmaya devam ediyor. Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında, avantajlı koşullar ile konut ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İhtiyaç kredisi kapsamında 20 bin TL ile 40 bin TL arasında tüketici kredisi verilmesi hedefleniyor.
Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilerin yararlanabildiği Tüketici Kredisi kapsamında, 20.000 TL kredi amacıyla 36 ay vadede %1,55 faiz seviyesi ve aylık 776,80 TL taksit tutarı belirlenmiştir.
Emekliye Özel Konut Kredisi De Verilecek!
Ziraat Bankası doğrultusundan ilaveten emeklilere özel konut kredisi üstünlükleri da sunuluyor. 100.000 TL'ye 120 ay vadede %1,29 faiz oranları ile emekliler amacıyla konut kredisi verilmesi hedefleniyor.
Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilerin nakit ve konut kredisi gereksinimleri amacıyla yararlanabilecekleri Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında daha çoğu üstünlük sunulmaya devam etmektedir.
Emekliye Özel Kredi Başvuruları Nasıl Yapılacak?
Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilerin yararlanabildiği özel kredi paketleri kapsamında, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden de kredi kullanılması sağlanmaktadır.