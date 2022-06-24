Nakit ihtiyacı olan emekliye ister 20 bin ister 40 bin TL anında hesapta! Ziraat Bankası’ndan sadece emeklilere ödenecek!

Ziraat Bankası, dar gelir grubunda yer alan pek çok vatandaş amacıyla de finansman fırsatları sunuyor. Genellikle çoğalan enflasyon nedeniyle nakit sıkışıklığı yaşam sürdüren emekliler amacıyla cazip teklifler sunulmaya devam ediyor. Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında, avantajlı koşullar ile konut ve nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. İhtiyaç kredisi kapsamında 20 bin TL ile 40 bin TL arasında tüketici kredisi verilmesi hedefleniyor.