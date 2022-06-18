Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta
Ülkemizin en mühim kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde de çoğu değişik kategori altında avantajlı kredi ve kart kampanyaları geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda nakit sıkışıklığı olmasına karşın kredi notu düşük bulunduğu bağlamında tüketici kredisi kampanyalarına müracaatta bulunamayan vatandaşlar amacıyla de yeni bir ödeme hizmeti geliştirdiğini aktaran banka, alakalı ayrıntıları paylaştı.
Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketler sergilemeleri sonucun giderek pahalılaşan gündelik yaşam şartları, kişilerin alım güçlerini aşağı çekerken nakde olan ihtiyaçlarının da yükselmesine sebep oldu. Bu sorunlarının çözüme kavuşması adına bankaların kredi kampanyalarından hizmet alan vatandaşlar bir nebze olsun rahatlarken kredi notu düşük bulunduğu amacıyla nakit desteği alamayan yurttaşların sorunları giderek büyümeye başladı. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara da nakit hizmeti sunacağını müjdeledi.
Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlara Vakıfbank'tan Kredi Hizmeti Duyurusu!
Birçok değişik kategori altında, çok detaylı müşteri profillerine makul olarak kampanyalar ilerleten kamu bankası Vakıfbank, alakalı kampanyalarında kamu bankası olmasının avantajını da kullandığı amacıyla müşteri miktarını günden güne arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl başında duyurmuş bulunduğu kredi kampanyalarına yenilerini ekleyen banka, bir güncel duyuru daha yaptı.
Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan yeni kredi kampanyasına göre kredi notu düşük bulunduğu amacıyla bankaların tüketici kredisi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlara da nakit hizmeti verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tabloları
Vakıfbank tarafından hizmete sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak nakit desteği almak isteyen vatandaşlara için kredi örnek hesaplama tabloları yayınlandı.