Vav TV İzle
Haberler Trend Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Ülkemizin en mühim kamu bankalarından birisi olan Vakıfbank, yeni dönemde de çoğu değişik kategori altında avantajlı kredi ve kart kampanyaları geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda nakit sıkışıklığı olmasına karşın kredi notu düşük bulunduğu bağlamında tüketici kredisi kampanyalarına müracaatta bulunamayan vatandaşlar amacıyla de yeni bir ödeme hizmeti geliştirdiğini aktaran banka, alakalı ayrıntıları paylaştı.

takvim.com.tr
18.06.2022 09:19 - Son Güncelleme: 18.06.2022 09:19
Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketler sergilemeleri sonucun giderek pahalılaşan gündelik yaşam şartları, kişilerin alım güçlerini aşağı çekerken nakde olan ihtiyaçlarının da yükselmesine sebep oldu. Bu sorunlarının çözüme kavuşması adına bankaların kredi kampanyalarından hizmet alan vatandaşlar bir nebze olsun rahatlarken kredi notu düşük bulunduğu amacıyla nakit desteği alamayan yurttaşların sorunları giderek büyümeye başladı. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara da nakit hizmeti sunacağını müjdeledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlara Vakıfbank'tan Kredi Hizmeti Duyurusu!

Birçok değişik kategori altında, çok detaylı müşteri profillerine makul olarak kampanyalar ilerleten kamu bankası Vakıfbank, alakalı kampanyalarında kamu bankası olmasının avantajını da kullandığı amacıyla müşteri miktarını günden güne arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl başında duyurmuş bulunduğu kredi kampanyalarına yenilerini ekleyen banka, bir güncel duyuru daha yaptı.

Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Vakıfbank doğrultusundan tasarlanmış olan yeni kredi kampanyasına göre kredi notu düşük bulunduğu amacıyla bankaların tüketici kredisi hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlara da nakit hizmeti verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.

Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Banka, alakalı hizmetin bir kereliğe mahsus olan bir hak olarak değerlendirilmesi gerekliliğini söylerken üst limitin müşteri bazında farklılık göstereceğini ifade etti.

Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tabloları

Vakıfbank tarafından hizmete sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak nakit desteği almak isteyen vatandaşlara için kredi örnek hesaplama tabloları yayınlandı.

SON DAKİKA