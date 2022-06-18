Nakde ihtiyacı olan vatandaşlara, kamu bankasından yardım eli! Kredi notu düşük olan vatandaşlara 25 bin TL anında hesapta

Ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketler sergilemeleri sonucun giderek pahalılaşan gündelik yaşam şartları, kişilerin alım güçlerini aşağı çekerken nakde olan ihtiyaçlarının da yükselmesine sebep oldu. Bu sorunlarının çözüme kavuşması adına bankaların kredi kampanyalarından hizmet alan vatandaşlar bir nebze olsun rahatlarken kredi notu düşük bulunduğu amacıyla nakit desteği alamayan yurttaşların sorunları giderek büyümeye başladı. Bu noktada döneme giren Vakıfbank, kredi notu düşük olan vatandaşlara da nakit hizmeti sunacağını müjdeledi.