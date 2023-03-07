Naci Görür'den Kayseri depremi uyarısı! 'En büyük fay hattı ordan geçiyor!' Kayseri'de büyük deprem olma ihtimali var mı?

Kayseri'de peş peşe meydana gelen 4.7 ve 4.3 şiddetindeki depremin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür'den şimdi de Kayseri için deprem alarmı geldi. Peki, Kayseri'de büyük deprem olacak mı? İşte tüm detaylar!