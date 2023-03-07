Naci Görür'den Kayseri depremi uyarısı! 'En büyük fay hattı ordan geçiyor!' Kayseri'de büyük deprem olma ihtimali var mı?
Kayseri'de bugün öğle saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bilindiği üzere Kayseri deprem riski bulunan illerden biri olarak biliniyor. Bu il AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında. Bu gelişmelerin ardından orada yaşayan vatandaşlar büyük deprem olacağı korkusuyla uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, Kayseri'de deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte uzman yorumları ve detaylar.
07.03.2023 15:05 - Son Güncelleme: 07.03.2023 15:14
Kayseri'de peş peşe meydana gelen 4.7 ve 4.3 şiddetindeki depremin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür'den şimdi de Kayseri için deprem alarmı geldi. Peki, Kayseri'de büyük deprem olacak mı? İşte tüm detaylar!
Doğu Anadolu Fay hattı içerisindeki enerjinin çoğunu boşaltırken, o fay hattı üzerinde yer almayan Kayseri de son yaşanan depremlerden oldukça etkilendi.
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