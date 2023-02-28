Naci Görür'den İzmir depremi uyarısı: 'Bugün olmazsa yarın!' 4.1 büyük depremin habercisi mi? İzmir'de büyük deprem bekleniyor mu?
İzmir ve çevresinde hissedilen 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti. Öte yandan vatandaşlar uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, Büyük İzmir depremi ne zaman olacak? İşte detaylar.
İzmir'de meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür'den şimdi de İzmir için deprem alarmı geldi. Bölgenin risk taşıdığını ifade eden Naci Görür, İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini duyurdu. Peki, İzmir'de büyük deprem olacak mı? İşte tüm detaylar!
NACİ GÖRÜR'DEN İZMİR DEPREMİ UYARISI!
Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.
İZMİR'DE DEPREM OLACAK MI?
Prof. Dr. Naci Görür ise katıldığı bir programda, Türkiye'de 7,2 ve 7,4 büyüklüğünde deprem beklenen illeri paylaştı. "Bu çağda bizim canlarımızı toprağa vermememiz gerekiyor." diyen Görür şöyle devam etti: