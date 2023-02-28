Naci Görür’den İzmir depremi uyarısı: ’Bugün olmazsa yarın!’ 4.1 büyük depremin habercisi mi? İzmir’de büyük deprem bekleniyor mu?

İzmir Körfez'de de büyük bir fay var. İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. Nitekim, Körfez alanı 70 kilometre olmasına rağmen 117 kişi hayatını kaybetti. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."