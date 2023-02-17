Mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili özel dua... MİRAÇ KANDİLİ DUASI || TÖVBE ve İSTİĞFAR kapıları açılıyor!

Miraç Kandili faziletleri ve okunacak dualar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler, mübarek günün yaklaşmasıyla araştırılan konulardan biri. Miraç Kandili, bu sene 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Hayırlarla ve güzelliklerle dolu olan bu manevi gecede, bolca ibadetler edilecek ve dualar okunacak. Bu özel gecede eller semaya açılacak ve Miraç Kandili duası ile ibadetler yerine getirilecek. İşte Miraç Kandili duası...