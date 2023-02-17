Miraç Kandili ibadetleri! İnşirah, Taha, Kehf, Tebbet, Necm, Kureyş, İsra, Rahman suresi TÜRKÇE- ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Miraç Kandili duaları..
Miraç Kandili ibadetleri ve duaları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Özellikle bu mübarek gecede dua ve sure okumak isteyenler araştırmalara başladı.İnşirah, Taha, Kehf, Tebbet, Necm, Kureyş, İsra, Rahman surelerinin okunuşlarını ve anlamlarını sizler için derledik. Miraç Kandili ibadetleri ve duaları kandil öncesi öne çıkan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler arasında elbette dua etmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak yer alıyor. Receb ayının 27.nci gecesi idrak edilen Miraç Kandili gecesi Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyen Müslümanlar dua ve ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte 17 Şubat 2023 Miraç Kandili ibadetleri ve tüm merak edilenler...
Miraç Kandili duaları ve ibadetleri hakkında araştırmalar hızlandı. İslam aleminde Allah'a yükseliş ve arınma olarak kabul edilen Miraç, kelime manası itibariyle merdiven, yükselecek yer, en yüksek makam anlamlarına geliyor. Bu mübarek gecede okunacak dualar Müslümanların manevi huzur bulmasına yol gösterecek. İşte Miraç KAndili duaları, ibadetleri ve faziletleri...
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
* Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
* Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.