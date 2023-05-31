Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! 'Bir içim su' KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
Fidan Hoca olarak da bilinen öğretmen, özellikle giyim tarzı ve aldığı yoğun ilgi sebebiyle sık sık haber sitelerinde yer alıyor. Farklı tarzı ve özgün görünümüyle dikkat çeken Fidan Hoca, eğitim camiasında ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Sadece öğretmenlik mesleğinde değil, tarzıyla da örnek alınan bir isim olarak ön plana çıkıyor.
31.05.2023 09:55 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:55
Özel bir eğitim kurumunda ders veren ve öğrencilerin paylaştığı video ve fotoğraflar ile viral olan Fidan Atalay, yeniden pozlarıyla gündeme geldi. Gündeme gelmesinde etkili olan paylaşımları ve takipçilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerle, Fidan Hoca yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.
Sosyal medyada "Hocam yaz mı geldi?" gibi soruların yönlendirildiği Fidan Hoca, fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamış durumda.
Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler, Fidan Hoca'nın popülerliğini artırsa da, bazı kesimler tarafından eleştirilere yol açıyor.