Vav TV İzle
Haberler Trend Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! 'Bir içim su' KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! 'Bir içim su' KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Fidan Hoca olarak da bilinen öğretmen, özellikle giyim tarzı ve aldığı yoğun ilgi sebebiyle sık sık haber sitelerinde yer alıyor. Farklı tarzı ve özgün görünümüyle dikkat çeken Fidan Hoca, eğitim camiasında ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Sadece öğretmenlik mesleğinde değil, tarzıyla da örnek alınan bir isim olarak ön plana çıkıyor.

takvim.com.tr
31.05.2023 09:55 - Son Güncelleme: 31.05.2023 09:55
Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! ’Bir içim su’ KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Özel bir eğitim kurumunda ders veren ve öğrencilerin paylaştığı video ve fotoğraflar ile viral olan Fidan Atalay, yeniden pozlarıyla gündeme geldi. Gündeme gelmesinde etkili olan paylaşımları ve takipçilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerle, Fidan Hoca yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! ’Bir içim su’ KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Son paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine çeken ünlü hoca, dekoltesiyle olay yaratıyor.

Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! ’Bir içim su’ KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada "Hocam yaz mı geldi?" gibi soruların yönlendirildiği Fidan Hoca, fotoğraflarıyla sosyal medyayı sallamış durumda.

Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! ’Bir içim su’ KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler, Fidan Hoca'nın popülerliğini artırsa da, bazı kesimler tarafından eleştirilere yol açıyor.

Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! ’Bir içim su’ KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Öğretmenin anlattığı dersten çok kıyafetini tartışma konusu yapan sosyal medya kullanıcıları, adeta ikiye bölündü.

SON DAKİKA