Mini eteği verdiği pozlar olay oldu! ’Bir içim su’ KPSS öğretmeni Fidan Hoca son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Özel bir eğitim kurumunda ders veren ve öğrencilerin paylaştığı video ve fotoğraflar ile viral olan Fidan Atalay, yeniden pozlarıyla gündeme geldi. Gündeme gelmesinde etkili olan paylaşımları ve takipçilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerle, Fidan Hoca yüz binlerce kişi tarafından takip ediliyor.