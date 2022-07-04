Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! 5.000, 8.000, 12.000 ve 30.000 TL veriliyor! 36 ay vade! 3 ay geri ödeme yok!
Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren haberlerden birisi de 3 ay geri ödeme olmadan verilen nakit avans olmaktadır. 36 vade avantajıyla vatandaşlara bu hizmet sunuluyor. COVİD 19 salgını devresinin yaşanan olumsuz ilerlemelere bağlı olarak bankalar kişilere az faizle kredi hizmeti sunuyor. Hem de kişilerin bankaya bile gitmesine lüzum kalmıyor.
36 Ay Vade Seçenekli Olarak Bankaların Sunduğu Kredilerin Faiz Oranları
36 ay vadeli bankaların faiz oranları da yapılan resmi açıklamalarla beraber belli oldu. Böylece nakde ihtiyacı bulunanların tam da taleplerine uygun bir şekilde kredi çekebilmeleri de mümkün hale geldi. İşte o faiz oranları;
- Türkiye İş Bankası 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,15
- TEB bankası 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.95
- İNG bankası 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,04
- QNB Finansbank 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,21
- Şekerbank bankası 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,00
- Türkiye İş Bankası 8.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,15
- TEB bankası 8.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.95
- İNG bankası 8.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,04
- QNB Finansbank 8.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,21
- Şekerbank bankası 8.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %3,00