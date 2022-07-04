Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! 5.000, 8.000, 12.000 ve 30.000 TL veriliyor! 36 ay vade! 3 ay geri ödeme yok!

36 Ay Vade Seçenekli Olarak Bankaların Sunduğu Kredilerin Faiz Oranları

36 ay vadeli bankaların faiz oranları da yapılan resmi açıklamalarla beraber belli oldu. Böylece nakde ihtiyacı bulunanların tam da taleplerine uygun bir şekilde kredi çekebilmeleri de mümkün hale geldi. İşte o faiz oranları;

- Türkiye İş Bankası 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %2,15

- TEB bankası 5.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.95