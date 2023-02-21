Meteoroloji 6 ili tek tek açıkladı! Beyaza bürünecek! O tarihte kar geliyor, açıklandı! 'Yaz geldi' diyen sevinenlere ters köşe!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni hava durumu raporu yayımlandı. Son haftalarda hem sıcak hem soğuk günler yaşanırken, özellikle İstanbul'da kar geldiği gibi gitti. Peki kar yağmayacak mı? Havalar nasıl olacak? MGM'den il il hava durumu raporu çıktı. Özellikle 6 ilde yaşayanlar dikkat! Uyarılar kritik! İşte Meteoroloji hava durumu raporu ve uzman isimden önemli açıklamalar.
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 'Yaz geliyor' diyenler yanıldı. Meteoroloji 6 ili tek tek açıkladı! O iller beyaza bürünecek. Son haftalarda havalar bir sıcak bir soğuk seyrediyor. Vatandaşlar kar bitti derken yeni açıklama herkesi şaşırttı. Önümüzdeki haftalarda kar yağışları ve yağmur etkisini gösterecek. Peki hangi illerde kar ve yağış var? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''Bugün Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, yağmur, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde KKY ve kar şeklinde olacak.'' dedi. İşte detaylar...
Meteoroloji, 20-21-22-23-24 Şubat 2023 günlerine ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Bugüm, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR GELİYOR
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.