Meteoroloji 6 ili tek tek açıkladı! Beyaza bürünecek! O tarihte kar geliyor, açıklandı! ’Yaz geldi’ diyen sevinenlere ters köşe!

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji ve uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. 'Yaz geliyor' diyenler yanıldı. Meteoroloji 6 ili tek tek açıkladı! O iller beyaza bürünecek. Son haftalarda havalar bir sıcak bir soğuk seyrediyor. Vatandaşlar kar bitti derken yeni açıklama herkesi şaşırttı. Önümüzdeki haftalarda kar yağışları ve yağmur etkisini gösterecek. Peki hangi illerde kar ve yağış var? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ''Bugün Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, yağmur, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde KKY ve kar şeklinde olacak.'' dedi. İşte detaylar...