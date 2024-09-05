Meryem Uzerli itirafıyla ağızları açık bıraktı: Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Ru adlı dizide rol alan Meryem Uzerli verdiği bir röportajla gündem oldu. Bir dergiye röportaj veren Uzerli, "Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum" itirafıyla herkesi şaşırttı. İşte o açıklamalar...
İki çocuk annesi 41 yaşındaki oyuncu Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Ru' dizisinde rol alan Uzerli, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu, şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi. Uzerli, oyuncu olmadan önce birçok işte çalıştığını söyledi.