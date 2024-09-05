Meryem Uzerli itirafıyla ağızları açık bıraktı: Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum!

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ve son olarak Ru adlı dizide rol alan Meryem Uzerli verdiği bir röportajla gündem oldu. Bir dergiye röportaj veren Uzerli, "Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum" itirafıyla herkesi şaşırttı. İşte o açıklamalar...