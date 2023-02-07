Mehdi, Yecic Mecüc, Deccal kimdir? O hadis şoke etti! " Depremler çoğalmadan..." 10 büyük kıyamet alameti nedir? KIYAMET GELİYOR iddiası!

Kıyamet alametleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır.) [Taberani] Depremler kıyamet alametlerindendir. Buhari'deki hadis-i şerifte, (Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz) buyurulmuştur. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. İşte kıyamet alametleri ve deprem arasındaki ilişki...