Mehdi, Yecic Mecüc, Deccal kimdir? O hadis şoke etti! " Depremler çoğalmadan..." 10 büyük kıyamet alameti nedir? KIYAMET GELİYOR iddiası!
Kıyamet alametleri ülkede yaşanan yıkıcı depremler sonrası merak ediliyor. Kur'an, kıyamet günü yaşanacak olaylara dikkat çeker. Dünyada o güne kadar eşi benzeri asla gerçekleşmemiş şiddetteki sarsıntılar, dehşetli olaylar silsilesi halinde anlatılır. Yaşanan deprem sonrası kıyamet mi geliyor soruları aratılıyor. Endişelenen vatandaşlar kıyamet alametleri, Deccal, Yecüc Mecüc, Mehdi hakkında tüm merak edilenleri ve kıyamet alametlerini sizler için derledik. İşte detaylar.
07.02.2023 09:42 - Son Güncelleme: 07.02.2023 09:42
Kıyamet alametleri en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır.) [Taberani] Depremler kıyamet alametlerindendir. Buhari'deki hadis-i şerifte, (Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz) buyurulmuştur. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. İşte kıyamet alametleri ve deprem arasındaki ilişki...
DEPREM KIYAMET ALAMETİ Mİ?
Depremler kıyamet alametlerindendir. Buhari'deki hadis-i şerifte, "Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz" buyurulmuştur.