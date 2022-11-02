Meğer yüzüstü uyuyanlar... Uyku şekliniz sizi ele veriyor! Aslan yattığı yerden belli olur!

YAN YATAN

Böyle uyuyan kişi enerjik ve rahat tavırlarıyla bilinir. Her türden insanla sohbet ederler. Ayrıca çok güveniyorlar, bu da bazen yabancılara biraz daha saf görünmelerine neden olabilir. Bu pozisyon boynunuzu ve sırtınızı aynı hizada tutar, bu da onu sırt ağrısı ve boyun ağrısı için en iyi pozisyonlardan biri yapar.