Meğer yüzüstü uyuyanlar... Uyku şekliniz sizi ele veriyor! Aslan yattığı yerden belli olur!
Uyuma şekliniz nasıl biri olduğunuzu ortaya koyuyor. Hemen nasıl uyuduğunuzu seçin ve kendinizi görün... Vücudumuzun en temel ihtiyaçlarından biri olan uyku kadar uyku pozisyonları da oldukça önemlidir. Günün yorgunluğunu atmak ve enerjik, dinç bir şekilde kalkmak oldukça önemlidir. Testimizi yapın ve uyku pozisyonunuzun sizin hakkınızda ne söylediğini ve uyanmanız ve en iyi kendiniz olmanız için yastık seçiminizin neden uyku pozisyonunuzu desteklemesi gerektiğini öğrenin!
İster inanın ister inanmayın, uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında çok şey söyleyebilir. Ortalama bir insanın hayatının üçte birini uyuyarak geçirdiği gerçeğini düşündüğünüzde bu şaşırtıcı değil. Kişiliğinizi değiştiremeyebilirsiniz, ancak değiştirebileceğiniz şey, doğru yastıkla uyku pozisyonunuzu nasıl desteklediğinizdir. Her insanın uyuma pozisyonu değişiklik gösterebileceği gibi uyku pozisyonlarına göre kişilik özellikleri de değişiyor.
YAN YATAN
Böyle uyuyan kişi enerjik ve rahat tavırlarıyla bilinir. Her türden insanla sohbet ederler. Ayrıca çok güveniyorlar, bu da bazen yabancılara biraz daha saf görünmelerine neden olabilir. Bu pozisyon boynunuzu ve sırtınızı aynı hizada tutar, bu da onu sırt ağrısı ve boyun ağrısı için en iyi pozisyonlardan biri yapar.
ASKER POZİSYONU
Güçlü, sessiz ve büyük yaygarayı sevmeyen odaklanmış insanlardır. Kendilerini çok ciddiye alırlar. Kendileri ve çevrelerindeki diğer kişiler için yüksek beklentilere sahip olabilecekleri anlamına gelir. Aynı zamanda horlamaya neden olabilecek bir uyku pozisyonudur. Özellikle çok yastık kullanmıyorsanız, sırtınızın ve boynunuzun uygun hizada olmasını sağladığı için en iyi pozisyonlardan biridir.