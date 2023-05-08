45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI! 8 Mayıs 2023 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları İL İL İSİM LİSTESİ e-Devlet! Sınıf öğretmenliği, Anaokul öğretmenliği...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapmış olduğu açıklamaya göre, 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nihayet açıklandı. Uzun bir bekleyişin ardından atama sonuçlarını öğrenmek için heyecanlanan öğretmen adayları, başvuru yaptıkları platform üzerinden sonuçlara erişebilecekler. Atama sonuçlarını öğrenmek için öğretmen adayları, tercihlerini yaptıkları ve başvurularını tamamladıkları platforma giriş yapmalıdır. Tercih sonuçları genellikle adayların başvuru yaptığı MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) veya ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) üzerinden duyurulmaktadır.
08.05.2023 11:31 - Son Güncelleme: 08.05.2023 11:31
45 bin sözleşmeli öğetmen atama tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde tercih süreci tamamlanan 45 bin sözleşmeli öğretmenin gözü kulağı sonuçlara çevrildi. Tercihlerini yapan öğretmen adayları için kritik gün geldi. Peki, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı mı? Öğretmen atama tercih sonuçlarına nereden bakılır? Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Ek atama yapılacak mı? İşte konu hakkında merak edilenler!
ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DEN İTİBAREN OKULLARDA OLACAK
45 bin öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.