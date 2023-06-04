MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

LGS 2023 lise taban tavan puanları, illere göre başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu sınav sonrası öne çıkan konular arasında yer aldı. Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi haberimizde yer alyor. Peki 2023 yılı MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS lise taban-tavan puanları ne zaman yayımlanacak? Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir Lise taban - tavan puanları 2023...