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Haberler Trend MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından adaylar, hangi puanlarla hangi liselere yerleşebileceklerini merak etmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama beklemektedir. Öğrenciler, lise taban ve tavan puanları ile ilgili geçtiğimiz yıl yapılan açıklamaları hatırlatmaktadır. Bu konuda öğrencilerin meraklarını giderebilmek adına, MEB tarafından ilan edilen LGS Lise Taban-Tavan Puanları 2023 hakkında bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklama, öğrencilerin yerleştirme sürecinde hangi başarı sıralamalarına, yüzdelik dilimlere ve kontenjanlara göre tercih yapabileceklerini belirtmektedir.

04.06.2023 15:45 - Son Güncelleme: 04.06.2023 15:45
MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

LGS 2023 lise taban tavan puanları, illere göre başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu sınav sonrası öne çıkan konular arasında yer aldı. Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi haberimizde yer alyor. Peki 2023 yılı MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS lise taban-tavan puanları ne zaman yayımlanacak? Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir Lise taban - tavan puanları 2023...

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MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

LGS TABAN - TAVAN PUANLARI 2023

2023 Lise taban ve taban puanları henü açıklanmadı. MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.

MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

Öte yandan 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi ise şöyle;

LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 2023

MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...

Örnek: Ülke çapında yüzde 8'lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

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