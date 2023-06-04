MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan TABLOSU! LGS LİSE TABAN TAVAN PUANLARI 2023! Anadolu, Meslek, Fen...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından adaylar, hangi puanlarla hangi liselere yerleşebileceklerini merak etmekte ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama beklemektedir. Öğrenciler, lise taban ve tavan puanları ile ilgili geçtiğimiz yıl yapılan açıklamaları hatırlatmaktadır. Bu konuda öğrencilerin meraklarını giderebilmek adına, MEB tarafından ilan edilen LGS Lise Taban-Tavan Puanları 2023 hakkında bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklama, öğrencilerin yerleştirme sürecinde hangi başarı sıralamalarına, yüzdelik dilimlere ve kontenjanlara göre tercih yapabileceklerini belirtmektedir.
LGS 2023 lise taban tavan puanları, illere göre başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu sınav sonrası öne çıkan konular arasında yer aldı. Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi haberimizde yer alyor. Peki 2023 yılı MEB illere göre LGS başarı sıralaması, yüzdelik dilimler ve kontenjan tablosu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS lise taban-tavan puanları ne zaman yayımlanacak? Anadolu, Meslek, Fen, İmam Hatip liseleri taban puanları! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara, İzmir Lise taban - tavan puanları 2023...
LGS TABAN - TAVAN PUANLARI 2023
2023 Lise taban ve taban puanları henü açıklanmadı. MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu taktirde haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi ise şöyle;