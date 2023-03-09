Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, Mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar, destek ödemeleri ne kadar oldu merak ediliyor.
2023 Mart ayında Mazot, gübre, buzağı destekleri yatacak mı, ne zaman sorusu sıkça araştırılıyor. Buzağı desteği kapsamında 2023 yılında yetiştirici çiftçilere verilen ödeme miktarı 4 ay ve üzeri aylık buzağılar için 350 TL,
Besi desteklemeleri için 250 TL, Döl kontrolü boğaz yavrusu için de 50 TL oldu. Çiftçi destek ödeme takvimi netleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için detaylar belli oldu. İşte Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamalar...
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz.
Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer vermişti.