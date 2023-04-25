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Mavi göz ile ilgili sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! 6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar...

6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar... Mavi gözlü insanlar, dünya nüfusunun %8 ila %10'unu oluştururken, bu genetik özellik sadece belirli bir grup insan arasında görülmektedir. Mavi gözlerin ortaya çıkışıyla ilgili birkaç teori vardır. Bazı araştırmacılar, mavi gözlerin genetik olarak mutasyona uğramış bir versiyonu olduğunu düşünmektedirler. Bu mutasyon, belirli bir bölgede yaşayan insanlar arasında ortaya çıktı ve zamanla yayıldı. Buna göre, mavi gözlerin ortaya çıkışı, genetik bir rastlantı sonucu oluştu.

takvim.com.tr
25.04.2023 14:31 - Son Güncelleme: 25.04.2023 14:31
Mavi göz ile ilgili sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! 6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar...

Göz rengi, insan DNA'sındaki genetik kodlarda belirlenir ve tüm insanların gözlerinin doğal olarak kahverengi olduğu düşünülmektedir. Gözlerin renkli olması, bir genetik mutasyon sonucu ortaya çıkar. Göz rengi genetik olarak karmaşıktır ve birden fazla genin etkileşimi sonucu belirlenir. Genler, gözlerin önündeki renkli bölge olan iris üzerindeki pigmentasyonu kontrol eder. Kahverengi gözlerde, iris pigmentasyonu daha koyu olduğu için daha az ışık geçirir. Diğer göz renkleri için, iris pigmentasyonu daha azdır ve ışık gözün içine daha fazla girer.

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Mavi göz ile ilgili sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! 6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar...

Göz rengi genetik olarak belirlenirken, gözün önündeki iris adı verilen bölgedeki hücrelerin ürettiği melanin pigmenti büyük rol oynar. Melanin pigmenti seviyesi arttıkça gözler daha koyu renkli olurken, azaldıkça gözler daha açık renkli olur.

Mavi göz ile ilgili sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! 6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar...

Mavi Gözlerin Oluşumu

Mavi gözlerin oluşumu ise genetik bir mutasyon sonucu gerçekleşir. Kahverengi göz pigmentini oluşturan OCA2 geninin, mutasyona uğrayarak HERC2 genine evrilmesi sonucu mavi gözler ortaya çıkar.

Mavi göz ile ilgili sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! 6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar...

Bilim insanlarına göre, mavi gözlü insanların DNA'sındaki bu değişim, yaklaşık 10 bin yıl önce Avrupa'da yaşayan bir kişide gerçekleşti. Tüm mavi gözlü insanların aynı mutasyona uğraması sonucu ortaya çıktıkları düşünülüyor.

Mavi göz ile ilgili sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! 6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar...

Albinizm ile Mavi Gözler Arasındaki İlişki

Bu genetik mutasyon sadece göz rengini değiştirirken, cilt tonunu belirleyen pigmenlerde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Eğer bu mutasyon tüm vücutta gerçekleşseydi, albinizm yaşanacağına inanılıyor.

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