Mavi göz ile ilgili sır gibi saklanan gerçek ortaya çıktı! 6 ila 10 bin yıl öncesine dayanıyor! Meğer tüm insanlar...

Göz rengi, insan DNA'sındaki genetik kodlarda belirlenir ve tüm insanların gözlerinin doğal olarak kahverengi olduğu düşünülmektedir. Gözlerin renkli olması, bir genetik mutasyon sonucu ortaya çıkar. Göz rengi genetik olarak karmaşıktır ve birden fazla genin etkileşimi sonucu belirlenir. Genler, gözlerin önündeki renkli bölge olan iris üzerindeki pigmentasyonu kontrol eder. Kahverengi gözlerde, iris pigmentasyonu daha koyu olduğu için daha az ışık geçirir. Diğer göz renkleri için, iris pigmentasyonu daha azdır ve ışık gözün içine daha fazla girer.