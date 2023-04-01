Masa başı çalışanların hayatlarını kurtaracak! Bilim insanları spor yapmadan kilo vermenin sırrını ifşa etti!

Bugüne kadar kimse soleus kasının bu kadar büyük bir kapasiteye sahip olduğunu düşünmemişti. Houston Üniversitesi'nde Sağlık ve İnsan Performansı profesörü Marc Hamilton, soleus kasının sağlık ve performans optimizasyonu için kullanılabileceğini belirtti. Masa başında çalışanların en büyük problemi hareket eksikliği ve kilo alımıdır. Uzun süre oturmak, hareketsizlik ve kötü beslenme alışkanlıkları, sağlığımız üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi birçok hastalık riskini artırır. Ancak, spor salonuna gitmek ya da egzersiz yapmak herkesin yapabileceği bir şey değildir. İşte bu nedenle, masa başında yapılabilecek basit bir hareket olan "soleus pushup" ile yağ yakımını başlatabilir ve metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bu hareket, hem sağlıklı kalmanıza hem de kilo vermenize yardımcı olabilir.