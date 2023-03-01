Mart hızlı giriş yaptı! Hava sıcaklığı dibe çakıldı! Kar öyle bir geliyor ki o iller buz kesecek!

HAVA SICAKLIĞI DİBE ÇAKILDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.