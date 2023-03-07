Listede telefonunu gören deliye döndü! WhatsApp bu modellerin üstünü tek tek çiziyor! Çıldırtan karar...
WhatsApp bu modellerin üstünü tek tek çizdi. Listede telefonunu gören çıldırıyor. Bir devrin sonu dedirten hamleyi yaptılar. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir karara imza attı. Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan platform bazı telefon modelleri için desteğini kestiğini duyurdu. Listede telefonunun olduğunu görenler ise büyük bir şok yaşadı.
07.03.2023 08:51 - Son Güncelleme: 07.03.2023 08:51
Akıllı telefonların en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp kullanıcılarını şok edecek bir karar aldı. Alınan son bilgiye göre, bazı modellere 1 Mart 2023 itibariyle destek kesildi. Android ve iOS için listeden çıkarılan modellerin listesi tek tek duyuruldu. Listede telefonunun olduğunu gören kullanıcılar büyük bir şok yaşarken güvenlik sorunlarının yaşanmaması adına böyle bir karar aldığı bilgisi verildi.
WHATSAPP'TAN ŞAŞIRTAN KARAR
WhatsApp kullanıcılarını şaşırtacak bir kararın altına imzasını attı. Bazı modellere 1 Mart 2023 itibariyle destek kesildi.