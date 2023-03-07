Listede telefonunu gören deliye döndü! WhatsApp bu modellerin üstünü tek tek çiziyor! Çıldırtan karar...

Akıllı telefonların en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp kullanıcılarını şok edecek bir karar aldı. Alınan son bilgiye göre, bazı modellere 1 Mart 2023 itibariyle destek kesildi. Android ve iOS için listeden çıkarılan modellerin listesi tek tek duyuruldu. Listede telefonunun olduğunu gören kullanıcılar büyük bir şok yaşarken güvenlik sorunlarının yaşanmaması adına böyle bir karar aldığı bilgisi verildi.