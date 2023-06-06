LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR! 6 Haziran 2023 LGS A-B-C kitapçığı soruları cevapları meb.gov.tr! Türkçe...

İki oturum halinde yapılan sınav, 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildi. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu.

Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.