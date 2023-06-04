LGS sınavı soruları nasıldı? 1., 2. oturum sözel sayısal! LGS zor muydu kolay mıydı? LGS ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER 2023! Matematik, Türkçe...

'' O kadar zor değildi ama iki üç emin olmadığım soru vardı. Türkçe'den iki tane yapamadığım soru oldu onun dışında hepsini cevapladım. ''

''Türkçe soruları incelediğimizde soruların okuduğunu anlayan ve yorumlayan çocukların daha kolay çözebileceği sorular olduğunu gördük. Kitap okumanın bilgi aktarmaktan daha ön planda olduğu bir sınavı daha geri de bırakmış olduk.''

''LGS Türkçe soruları, bütün sene çözdüklerim gibiydi. Bana göre kolaydı.''