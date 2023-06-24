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LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları merakla beklenen birçok öğrenci ve veli tarafından yoğun ilgiyle takip edilmektedir. Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görmesi ve geleceğe dair planlarını şekillendirmesi önemli bir adımdır. Peki LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? İşte tüm detaylar

takvim.com.tr
24.06.2023 10:50 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:50
LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

LGS 2023 birincisi için araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler LGS birincisi kim sorusuna cevap aramaya başladı. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrenciler sınavla ilgili detayları merak ediyor. Peki, LGS birincileri kimler? İşte 2023 LGS birincisi...

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LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

2023 LGS BİRİNCİSİ KİM?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Sınava giren öğrenciler 'LGS birincisi kim oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

LGS'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

MEB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"2023 Merkezi Sınava katılan 1.030.195 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 562'dir."

LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

LGS BİRİNCİLERİ KİM?

LGS birincileri belli olsa da kimleri henüz netleşmedi.

LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

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