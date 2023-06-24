LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?

LGS 2023 birincisi için araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler LGS birincisi kim sorusuna cevap aramaya başladı. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrenciler sınavla ilgili detayları merak ediyor. Peki, LGS birincileri kimler? İşte 2023 LGS birincisi...