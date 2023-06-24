LGS SINAVI BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2023 LGS kaç kişi full yaptı ve tam puan aldı? LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan?
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları merakla beklenen birçok öğrenci ve veli tarafından yoğun ilgiyle takip edilmektedir. Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görmesi ve geleceğe dair planlarını şekillendirmesi önemli bir adımdır. Peki LGS birincileri kimler, hangi ilden ve okullardan? İşte tüm detaylar
LGS 2023 birincisi için araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler LGS birincisi kim sorusuna cevap aramaya başladı. Güzel bir lisede eğitim almak için sınavda ter döken öğrenciler sınavla ilgili detayları merak ediyor. Peki, LGS birincileri kimler? İşte 2023 LGS birincisi...
2023 LGS BİRİNCİSİ KİM?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı. MEB, LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Sınava giren öğrenciler 'LGS birincisi kim oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav' sonuçlarının açıklandığı bildirildi.