Lezzeti, kokusu sinema salonlarını 10'a katlayacak! Mısır patlatmanın püf noktaları! Meğer sırrı buymuş...

Evde film izlerken keyifli bir sinema atmosferi yaratmanın en sevilen yollarından biri patlamış mısır keyfi yapmaktır. Sinemada yediğiniz o eşsiz lezzeti evinizin konforunda yakalamak artık çok kolay! Film izlerken, sinema salonlarında yediğiniz patlamış mısırı aratmayacak bir lezzet yaratmak istemez misiniz? İşte, evde sinema keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan mükemmel patlamış mısır tarifi ve yapımının incelikleri.