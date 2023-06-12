Leptin diyeti ile uyurken bile kalori yakın! Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenlere mucize tavsiye! " Bu hormon en çok..."

Leptin diyeti, leptin seviyelerini optimize etmek ve kilo verme çabalarına destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Diyetin temel amacı, leptin direncini azaltmak ve vücuttaki leptin sinyallerini daha etkili hale getirmektir. Leptin direnci, vücudun leptin hormonuna olan duyarlılığının azalması durumudur ve kilo alımına katkıda bulunabilir. İşte Canan Karatay'ın uyurken bile kilo verdirdiğini iddia ettiği leptin diyeti...