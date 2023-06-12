Leptin diyeti ile uyurken bile kalori yakın! Canan Karatay'dan kilo vermek isteyenlere mucize tavsiye! " Bu hormon en çok..."
Leptin diyeti, leptin hormonunun rolünü vurgulayan bir beslenme yaklaşımıdır. Leptin hormonu, vücuttaki yağ hücrelerinden salgılanan bir hormondur ve iştahı kontrol etmek, enerji dengesini düzenlemek ve metabolizmayı etkilemek gibi önemli işlevleri vardır. Canan Karatay'ın tavsiye ettiği bu diyet ile uyurken bile kilo verebilirsiniz. İşte leptin diyeti faydaları ve yapılışı...
12.06.2023 11:56 - Son Güncelleme: 12.06.2023 11:56
Leptin diyeti, leptin seviyelerini optimize etmek ve kilo verme çabalarına destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Diyetin temel amacı, leptin direncini azaltmak ve vücuttaki leptin sinyallerini daha etkili hale getirmektir. Leptin direnci, vücudun leptin hormonuna olan duyarlılığının azalması durumudur ve kilo alımına katkıda bulunabilir. İşte Canan Karatay'ın uyurken bile kilo verdirdiğini iddia ettiği leptin diyeti...
Leptin diyeti genellikle düşük glisemik indeksli yiyeceklerin tüketildiği, sağlıklı yağlar ve proteinlerin ön plana çıktığı bir beslenme planını içerir.
PROF. DR. CANAN KARATAY'IN TAVSİYESİ: LEPTİN DİYETİ
1- Leptin diyeti beslenme programlarının gündeminden düşmeyen bir diyet programıdır.