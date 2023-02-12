KYK yurt kaydı sildirme dilekçesi! Özel yurt sözleşmesi cayma hakkı kapsamı nedir? KYK yurt kaydı sildirme nasıl yapılır 2023? Yurt sözleşmesi iptal edilir mi, nasıl?

ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitimle faaliyette olacağını duyurdu. Bunun üzerine üniversite öğrencileri, tüm üniversitelerde uzaktan eğitim olacak mı, tüm Türkiye'de dersler online mı olacak gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu.