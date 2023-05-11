Kurbanlık fiyatları el yakıyor! Dana, tosun, koç, koyun ve keçi fiyat listesi belli oldu! Dana, koç, koyun ve keçi fiyatları kaç TL?

2023 Kurbanlık Koyun Fiyatları: Uygun Seçenekler Araştırılıyor

2023 yılı için yapılan tahminlere göre, ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebiliyor.