KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023 📧 Whatsapp, SMS, kısa mesaj, KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! Facebook, Instagram bayram kutlama sözleri...

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.