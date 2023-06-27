KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2023 📧 Whatsapp, SMS, kısa mesaj, KURBAN BAYRAMI mesajları ve sözleri! Facebook, Instagram bayram kutlama sözleri...
Kurban Bayramı'nda sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler en güzel, anlamlı, kısa, dualı Kurban Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı. Küslerin ve dargınların barıştığı bu mübarek bayramda sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için en anlamlı bayram mesajlarını derledik. İşte en anlamlı dualı, hadisli, WHATSAPP, SMS 2023 KURBAN BAYRAMI MESAJLARI....
Kurban Bayramı'nda resimli bayram mesajları Whatsapp, Facebook, Instagram gönderilerini süsleyecek. Anneye, babaya, akrabaya ve kurumsal Kurban Bayramı mesajları yine en çok ilgi gören bayram mesajlarından olacak. İşte 2023 Kurban Bayramı Facebook, Instagram Kurban Bayramı mesajları ve sözleri...
Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı'nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.
Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.
Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar
Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.