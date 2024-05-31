Kulak çubuğu kullananlara geçmiş olsun! Bu hatayı herkes yapıyordu! Geri dönüşü yok...

1 Uzmanlar, kulağın doğal olarak ürettiği sıvının önemini vurguluyor. Bu sıvı, kulağı enfeksiyonlardan ve bakterilerden korur. Dolayısıyla, kulak çöpü kullanarak bu sıvıyı temizlemek, aslında kulağı koruma mekanizmasını bozar.

2 KULAK ÇUBUĞU ZARARLARI: Kiri Daha Derine İter: Kulak çöpü kullanmak, kulaktaki kiri daha da derinlere iter ve kükürt birikimine yol açabilir.

