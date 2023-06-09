Kraliçe Elizabeth'in ölümüne kadar bilmişti! Ünlü kahin Athos Salome 2024 kehanetleri için açık seçik tarih verdi! Dünyada birkaç yıl içinde...
Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şoke etti. Athos Salome'nin yeni kehanetleri sosyal medyada kullanıcılar arasında büyük bir tartışma ve spekülasyon konusu haline geldi.
09.06.2023 11:40 - Son Güncelleme: 09.06.2023 11:40
Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir kahin olarak biliniyor. Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngördüğü iddia edilen Salome, şimdi de 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya attı. Ortaya attığı iddialarla dönem dönem gündeme gelen ünlü kahin 2024 ile 2026 yılları arasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.