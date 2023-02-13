Kötülük, bela, afet, sıkıntı ve korkudan kalkan gibi koruyacak! ZIRH GİBİ KORUYAN DUA | DEPREMDEN KORUNMA DUASI! Kim bu duayı gece 1 kere okursa...

Kötülüklerden korunma duası en sık aratılanlar arasında yer arıyor. Kötülükler ve insanların şerrinden korunmak için dualara başvurarak Allah'ın rahmetine sığınmak çok önemlidir. Kötü insanlarla münakaşa girip, daha da yıpranıp üzülmek yerine Allah'ın rahmetine nail olmak için duaların edilmesi başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) ve sonra da din alimlerinin tavsiyesidir. 10 ili etkileyen yıkıcı depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındakiler için hangi dualar okunur merak ediliyor. Peki, Deprem duası nasıl yapılır? Arapça ve Türkçe deprem duası okunuşu ve anlamı ne? İşte kötülüklerden zırh gibi koruyan dua...