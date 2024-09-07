Kızıl Goncalar’ın Levent ve Meryem’i Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Kızıl Goncalar dizisinde Levent ve Meryem karakterlerini canlandıran Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın aralarındaki yaş farkı merak edildi. Ünlü oyuncuların yaşlarını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Özgü Namal'ın yaşı dikkat çekti. Bakın Özcan Deniz ile Özgü Namal kaç yaşındaymış!