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Kızıl Goncalar’ın Levent ve Meryem’i Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı!

Kızıl Goncalar dizisinde Levent ve Meryem karakterlerini canlandıran Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın aralarındaki yaş farkı merak edildi. Ünlü oyuncuların yaşlarını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Özgü Namal'ın yaşı dikkat çekti. Bakın Özcan Deniz ile Özgü Namal kaç yaşındaymış!

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 10:36 Güncelleme Tarihi07 Eylül 2024, 10:37
Kızıl Goncalar’ın Levent ve Meryem’i Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı! 1

Özcan Deniz ile Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisinde buluştu. Dizide Meryem ile Levent karakterlerini canlandıran ikilinin yaş farkı merak edildi.

Kızıl Goncalar’ın Levent ve Meryem’i Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı! 2

Ünlü oyuncuların yaşlarını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle Özgü Namal'ın yaşı dikkat çekti.

Kızıl Goncalar’ın Levent ve Meryem’i Özcan Deniz ile Özgü Namal’ın arasındaki yaş farkı ağızları açık bıraktı! 3

Yaşlarıyla şaşırtan ünlü oyuncular, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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