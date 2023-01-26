Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu nedenle kandil simidi yapıp sevenlerine dağıtmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Fırıncıların ve pastanecilerin püf noktalarıyla siz de evinizde kıyır kıyır nefis bir kandil simidi ortaya çıkarabilirsiniz. Kandillerin vazgeçilmez sembollerinden olan kandil simidi 7'den 70'e birçok kişinin sevdiği tarifler arasında bulunuyor. İşte evde sıvı yağlı, ağızda dağılan kandil simidi tarifi...