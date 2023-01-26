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Haberler Trend Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

Evde kandil simidi tarifi için bugün itibariyle araştırmalar hızlandı.İslam'daki beş mübarek kandil gecesinden biri olan Regaib Kandili'nde ibadetler edilirken bir yandan da eşe, dosta, sevilen kişilere kandil simidi dağıtmak isteyenler en güzel kandil simidi tarifi için arama motorlarına yöneldi. İşte pastane usulü, ağızda dağılan kandil simidi tarifi.

takvim.com.tr
26.01.2023 11:36 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:36
Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu nedenle kandil simidi yapıp sevenlerine dağıtmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Fırıncıların ve pastanecilerin püf noktalarıyla siz de evinizde kıyır kıyır nefis bir kandil simidi ortaya çıkarabilirsiniz. Kandillerin vazgeçilmez sembollerinden olan kandil simidi 7'den 70'e birçok kişinin sevdiği tarifler arasında bulunuyor. İşte evde sıvı yağlı, ağızda dağılan kandil simidi tarifi...

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Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

BAYATLAMAYAN MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için;

125 gr tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ (60 ml)
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı sirke
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı un
Üzeri için;

1 adet yumurta akı

Kavrulmuş susam

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

KANDİL SİMİDİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak, hamuru için uygun bir yoğurma kabına tereyağını alın. Üzerine yoğurt, yumurtanın sarısı, sirke, sıvı yağ, toz şeker ve tuz ilave ederek karıştırın.


Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

Dilerseniz hoş bir koku vermesi için 1 tatlı kaşığı kadar mahlepte kullanabilirsiniz.

Kıyır kıyır kandil simidi tarifi! Evde mahlepli, mahlepsiz, bayatlamayan, sirkeli kandil simidi... Fırıncıların gizli sırrı buymuş!

Malzemeler güzelce karıştıktan sonra kabartma tozu ve biraz un ekleyerek yoğurmaya başlayın.

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