Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekiyordu! Meğerse o kız... 38 yıl önce çekildi! Şendul Şaban’daki küçük kız ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şendul Şaban filminde, Şaban karakterinin kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğu ortaya çıktı. Filmde rol alan küçük kız şimdilere oldukça ünlü bir oyuncu. Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çeken küçük oyuncu bakın kimmiş...