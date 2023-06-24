Kemal Sunal'a benzerliği dikkat çekiyordu! Meğerse o kız... 38 yıl önce çekildi! Şendul Şaban'daki küçük kız ortaya çıktı!
Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Şendul Şaban, başarılı oyuncu Kemal Sunal'ın eşsiz performansıyla hafızalara kazınmış bir yapım olarak öne çıkıyor. Bu klasikleşmiş film, günümüzde bile izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son zamanlarda Şendul Şaban'ın küçük kız karakterinin günümüzdeki haliyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şendul Şaban filmindeki küçük kız karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurmuş ve unutulmaz bir performans sergilemişti. Yıllar sonra bu küçük oyuncunun şimdiki haliyle karşılaşmak ise büyük bir merak konusu oldu. İşte, Şendul Şaban filmindeki küçük kızın günümüzdeki görüntüleri...
24.06.2023 10:35 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:35
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından biri olan Şendul Şaban filminde, Şaban karakterinin kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğu ortaya çıktı. Filmde rol alan küçük kız şimdilere oldukça ünlü bir oyuncu. Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkat çeken küçük oyuncu bakın kimmiş...
Şaban karakterinin kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal olduğu ortaya çıktı.
Şimdi ise Kemal Sunal'a duyduğu özlemi sıkça ifade ediyor. Ezo Sunal, birkaç ay önce doğum yaptı ve kızına "Nova" adını verdi.
EZO SUNAL KİMDİR?
Ezo Sunal, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde okudu. 2007 yılında babası Kemal Sunal'ın izinden giderek Tutsak dizisinin kadrosuna girdi.