Kayseri'yi bilmişti sırada Sivas... Prof. Dr. Naci görürden yeni deprem uyarısı! Deprem üstadı yine konuştu! İl il tehlikeyi açıkladı!
Naci Görür deprem uyarısı en merak edilenler arasında yerini aldı. Yaşanan deprem felaketi sonrası her dediği çıkan Görür'den gelen yeni uyarılar büyük ilgi çekti. Marmara depreminin yanı sıra Kayseri'yi uyaran Görür'ün peş peşe yaşanan Kayseri depremleri oldukça şaşırtmıştı. Şimdi ise uzman isim yeni illeri sıraladı. İşte büyük İstanbul depremi ve Naci Görür'ün yeni yorumları.
13.03.2023 08:48 - Son Güncelleme: 13.03.2023 08:48
Prof. Dr. Naci Görür yeni deprem uyarısı! Kayseri'deki depremi de bilmesinin ardından uzman isimn söylediği her detay büyük ilgi çekiyor. şte Naci Görür'en yeni deprem uyarıları...
Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti. İşte Naci Görür'ün son açıklamaları...