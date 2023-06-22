KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU SON DAKİKA? Kaybolan denizaltıda kaç kişi vardı, sağ çıkan oldu mu? Kayıp Titan nerede bulundu?
Son dakika... Kaybolan denizaltından acı haber geldi. Kayıp mürettebatın tamamının hayatını kaybetti. İşte detaylar...
"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı bile yıllar sonra turist akınına uğruyor. Son olarak Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla 18 Haziran'da sefer yapılmıştı. Ancak denizaltıdan günlerdir haber alınamıyordu. Son dakika haberine göre kayıp mürettebatın tamamının hayatını kaybetti.
NELER OLMUŞTU?
Titanik enkazını ziyaret için 250 bin dolar ödeyen İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, Pakistan'ın en zengin insanlarından olan 48 yaşındaki Sehzade Dawood, 19 yalındaki oğlu Sulaiman, Fransız Denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet ve Titanic seferlerini yürüten OceanGate firmasının CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush'ın denizaltında olduğu biliniyordu.
OceanGate Expeditions adlı şirket ile dibe dalan 5 kişilik ekip normal şartlarda her 20 dakikada bir yukarıya 'İyiyiz' sinyali gönderiyordu, ancak bu sinyal henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü Pazar günü kesilmişti.
UMUT SİNAYLİ ALINMIŞTI
Şirket dışında arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan da özel bir ekip katıldı. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip belki de son saatlere girerken bir umut 'sinyali' aldı. Söz konusu sinyal tam da denizaltının kaybolduğu noktadan geliyordu.