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Kavanozun içine 1 tane atmak yeterli: Türk kahvesini 2 ay taze tutuyor!

Türk kahvesinin kendine özgü aromasını korumak, doğru saklama yöntemleriyle mümkündür. Cam kavanoz içerisine eklenen 2-3 küp şekerin kahvenin bayatlamasını önleyerek taze kalmasını sağladığı belirtiliyor. Harvard University Food Research Center'ın 2024 raporuna göre, kahvenin hava geçirmez kaplarda saklanması ve nemden uzak tutulması, tazeliği korumanın en önemli yolları arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:35 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 09:33
Kavanozun içine 1 tane atmak yeterli: Türk kahvesini 2 ay taze tutuyor!

Türk kahvesi, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen bayatladığında aromasını ve tadını kaybedebiliyor. Kahve severlerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan bu duruma karşı basit ama etkili bir yöntem öneriliyor. Kahvenizi uzun süre taze tutarak bayatlamasını önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var.

Kavanozun içine 1 tane atmak yeterli: Türk kahvesini 2 ay taze tutuyor!

TÜRK KAHVESİ NASIL SAKLANIR?

1. HAVA GEÇİRMEZ KAPLARDA SAKLAYIN

Kahve, hava ile temas ettiğinde hızla bayatlar ve aromalarını kaybeder. Bu nedenle, kahveyi cam veya vakumlu kaplarda muhafaza etmek önemlidir. Hava geçirmez kap, kahvenin tazeliğini daha uzun süre korur.

Kavanozun içine 1 tane atmak yeterli: Türk kahvesini 2 ay taze tutuyor!

2. GÜNEŞ IŞIĞINDAN UZAK TUTUN

Kahveyi serin, karanlık ve kuru bir ortamda saklamak gereklidir. Güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz kalan kahve, kısa sürede bayatlayabilir.

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