Kavanozun içine 1 tane atmak yeterli: Türk kahvesini 2 ay taze tutuyor!

Türk kahvesi, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olmasına rağmen bayatladığında aromasını ve tadını kaybedebiliyor. Kahve severlerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan bu duruma karşı basit ama etkili bir yöntem öneriliyor. Kahvenizi uzun süre taze tutarak bayatlamasını önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var.