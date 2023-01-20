Karne günü ne giyilir, nasıl makyaj yapılır? Karne günü için kombinler! Karnesini alırken tarzıyla da şov yapmak isteyenler buraya!

Karne günü kombinleri hakkında araştırmalar hızlandı. Yarın karne heyecanına tanık olacak milyonlarca öğrenci bu özel günü güzel bir kıyafetle taçlandırmak istyior. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında karne günü ne giyilir ve karne günü makyaj nasıl olmalı soruları yer aldı. Karne günü için saç modellerinden, kombin önerilerine, şal modellerinden makyaj tavsiyelerine son moda bilgileri sizler için derledik. İşte birbirinden güzel karne günü kombinleri...