Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 işçi alımı başvuru nereden yapılır? KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI İL İL LİSTE İŞKUR 2023! Şartlar...
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) İŞKUR E-şube üzerinden 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı açıklandı. Buna göre alımlar arasında; Sıhhi Tesisatçı, operatör, aşçı, düz işçi, ina ve Mal Bakıcısı, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Marangoz yer alıyor. 27 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlayan başvurular 5 gün sürecek. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte esube.iskur.gov.tr başvuru ekranı ve kadrolar...
Başvurular az evvel başladı, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışmak isteyenlere müjde! İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) üzerinden online başvuru yaparak 3000 işçiden biri olabilirsiniz! Yayımlanan ilanda, ''Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır. '' denildi. Peki Karayolları Genel Müdürlüğü 3.000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte KGM personel alımı başvuru bilgileri...
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 personel alımı başvuruları 2 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden alınacak.
👉İŞKUR KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.