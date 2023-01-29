Kar yağıyor, bere, eldiven, atkı ne bulduysanız takın! Meteoroloji İstanbul'u açıkladı! 1,2 gün sonra değil bugün! Kara kış geldi!
Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havalara bırakmaya başladı. İstanbul'un efrra sarıldı. Megakent dahil, henüz bulunduğu ilde kar yağmayan vatandaşlar Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamalara odaklandı. 5 günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Şubat ayına girmeden İstanbul'da da kar etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti. İşte 29-30-31 Ocak, 1-2 Şubat 2023 HAVA DURUMU!
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Kar ne zaman yağacak sorusu yanıt buldu. İstanbul dahil, onlarca ilde yüksek kesimlerde kar etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Tam umutlar tükenmişken güzel haber Meteoroloji'den geldi. Şubat ayına sayılı günler kala beklenen duyuru az evvel yapıldı. İşte 29-30-31 Ocak, 1-2 Şubat 2023 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu: Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Dİyarbakır, Hakkari, Şırnak, Bitlis..
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERDİ
29 Ocak bugün megakent İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta yılın ilk karı yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağış bir süre sonra etkisini kaybetti. Bu sıralarda İstanbul'un kuzey kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. Arnavutköy Fenertepe yolunda kar yağışının etkisini gösterdiği görüntülendi.
BİLECİK'TE VATANDAŞLAR KAR YAĞIŞI SONRASI ARAÇLARIYLA YAYLALARA ÇIKTI
Erikli Tabiat Parkı Atatürk Köşkü ile Camiliyayla, Sofular ve Kömürsu yaylalarının yer aldığı bin 800 rakımlı bölgede kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile beyaza bürünen yaylalara araçlarıyla çıkan vatandaşlar fotoğraf çekti, kar topu oynadı ve doğa yürüyüşü yaptı.
BİTLİS, MUŞ VE BİNGÖL ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI...
Meteorolojinin hava durumu raporuna göre Pazartesi gününden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Muş'ta Pazartesi etkili olması beklenen Kar yağışı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Muş Valiliği, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.01.2023 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.