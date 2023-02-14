Kar gitti diyenler yanıldı atkı, bere, eldiven ne varsa geri çıkartın! Meteoroloji 10’dan fazla il saydı! Yarın değil bu gece, dengeler değişecek!

Kar gitti diyenler yanıldı atkı, bere, eldiven ne varsa geri çıkartın! Meteoroloji 10'dan fazla ili tek tek açıkladı. Kara kış kapıyı tekrar çalıyor. Türkiye genelinde havalar bir soğuyor bir ısınıyor. Vatandaşlar da güncel hava durumunu merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni uyarılarda bulundu. Peki havalar ısınacak mı? Hangi illerde kar, yağmur, sis, çığ, pus olabilir? İşte MGM 5 günlük hava durumu raporu...