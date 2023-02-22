Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor. Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor. Bu optik illüzyonda çok sayıda siyah beyaz kapsülün dağıldığını görebilirsiniz. Ancak siyah beyaz kapsüllerin içinde bir yerlerde bir Panda saklanmaktadır. Bulmaca sizlere "Bu kapsüllerin içerisine gizlenen pandayı görebiliyor musunuz?" sorusunu yöneltiyor.