Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor! Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor!
Resimde sizden siyah beyaz kapsüllerin içinde gizli bir panda var ve sizlerden onu bulmaya çalışmanız isteniyor. Ortalamanın üzerinde zekaya sahip kişiler, saklı pandayı 9 saniye gibi bir sürede fark edebiliyor. Peki, siyah beyaz kapsüllerin arasına gizlenmiş pandayı bulabilecek misiniz? İşte kafa karıştıran zeka testi
22.02.2023 17:21 - Son Güncelleme: 22.02.2023 17:21
Kapsüllerin içindeki pandayı gören yüksek zekalı çıkıyor. Konsantrasyonu tam olan eliyle koymuş gibi buluyor. Bu optik illüzyonda çok sayıda siyah beyaz kapsülün dağıldığını görebilirsiniz. Ancak siyah beyaz kapsüllerin içinde bir yerlerde bir Panda saklanmaktadır. Bulmaca sizlere "Bu kapsüllerin içerisine gizlenen pandayı görebiliyor musunuz?" sorusunu yöneltiyor.
Kapsüllerin içindeki gizli pandayı sadece 9 saniyede teşhis etmeyi başarmanızın olağanüstü zekanızın bir işareti olabileceği iddia ediliyor.