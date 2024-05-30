Kapıda sıra olacak! BİM 31 Mayıs CUMA aktüel ürünler kataloğu! Büyük İNDİRİM bu sabah başladı! A'dan Z'ye %40...

BİM marketlerinin merakla beklenen 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu nihayet yayımlandı. Cuma günü itibariyle başlayacak olan büyük indirimler ve çeşitli yeni ürünler, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Elektronik cihazlardan kadın kozmetiğine, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunuyor. İşte 31 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…