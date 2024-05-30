Kapıda sıra olacak! BİM 31 Mayıs CUMA aktüel ürünler kataloğu! Büyük İNDİRİM bu sabah başladı! A'dan Z'ye %40...

BİM marketlerinin merakla beklenen 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu nihayet yayımlandı. Cuma günü itibariyle başlayacak olan büyük indirimler ve çeşitli yeni ürünler, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Elektronik cihazlardan kadın kozmetiğine, mutfak gereçlerinden spor ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alışveriş imkanı sunuyor. İşte 31 Mayıs 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…
BİM marketin indirim kataloğunda bu hafta öne çıkan ürünler arasında, kadınların güzellik rutinlerine renk katacak kozmetik ürünler bulunuyor. Ayrıca erkekler için tıraş makinesi gibi pratik ürünler de cazip fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.
BİM 27-31 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 59,50 TL
Tada Mısır Konservesi 3x200 gr 45 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 144,50 TL
Aret İlikli Kemik Suyu 105 ml 9,75 TL
Fide İlikli Kemik Suyu 480 gr 22,50 TL
Fide Ton Balığı 80 gr 19,75 TL
Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr 39,50 TL
Krunch Kakaolu Tahıl Gevreği Koko 400 gr 39,75 TL
Yayla Haşlanmış Çeşitleri 150 gr 16,75 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 215 gr 29,75 TL
Gurme 212 Sos Çeşitleri 24,75 TL
Kremisos Makarna Sosları 190 gr 39,75 TL
Erbasea Halka Kalamar %50 Glaze 500 gr 89 TL
Erbasea Uskumru Dilimli %10 Glaze 500 gr 65 TL