Kahin dizi Simpsonlar Elon Musk'ı bile şaşırttı! 11 yıl önceden bilmişler! Koronavirüs, dolar, Kahramanmaraş depremi derken bu kez...

"Simsonlar bunu da mı bildi?" sorusu, ABD yapımı animasyon dizisi "The Simpsons"ın, zaman zaman gerçekleşen olayları veya önemli kişilerin gelecekteki durumlarını önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelmesiyle ilgili bir konudur. Dizi, yaratıcıları Matt Groening ve James L. Brooks tarafından 1989 yılında başlatılmış ve uzun yıllardır yayınlanmaktadır. Söz konusu iddiaya göre, dizinin bu sefer de milyarder iş adamı Elon Musk'ın Twitter'daki X değişikliğini önceden tahmin ettiği konuşulmaktadır.