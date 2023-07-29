Kahin dizi Simpsonlar Elon Musk'ı bile şaşırttı! 11 yıl önceden bilmişler! Koronavirüs, dolar, Kahramanmaraş depremi derken bu kez...

"Simsonlar bunu da mı bildi?" sorusu, ABD yapımı animasyon dizisi "The Simpsons"ın, zaman zaman gerçekleşen olayları veya önemli kişilerin gelecekteki durumlarını önceden tahmin ettiği iddialarıyla gündeme gelmesiyle ilgili bir konudur. Dizi, yaratıcıları Matt Groening ve James L. Brooks tarafından 1989 yılında başlatılmış ve uzun yıllardır yayınlanmaktadır. Söz konusu iddiaya göre, dizinin bu sefer de milyarder iş adamı Elon Musk'ın Twitter'daki X değişikliğini önceden tahmin ettiği konuşulmaktadır.
Yıllar öncesinden gelecekte yaşanacak olan olayları tahmin eden Simpsonlar yine gündemde! Bu kez Twitter'ın X olacağını bildiği iddia ediliyor. 2012 yılında yayınlanan bir bölümde Twitter kullanan Homer isimli karakterin elindeki telefondaki 'X' logosu dikkat çekiyor. 33 yıl boyunca 750'den fazla bölümü yayınlanan Simpsonlar'ın koronavirüs pandemisi ve Donald Trump'ın başkanlığı da dahil olmak üzere bir dizi olayı önceden bildiği de konuşulmuştu. İşte detaylar...
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, kuş logosunu kaldırıp "X" harfini kullanmaya başladı. Musk'un X hayranlığı herkesçe biliniyor. X.com ve SpaceX bunlarda bir kaç tanesi.