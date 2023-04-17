KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023! Resimli, en yeni güzel, hadisli, dualı, hareketli Kadir Gecesi kutlama mesajları! (Whatsapp, Instagram, Facebook, SMS)
Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, bugün idrak edilecek. En güzel Kadir Gecesi mesajları, resimleri, sözleri ve ayet-hadisleri araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Kadir Gecesi ile ilgili kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni güzel, hadisli, dualı, kısa ve öz anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları 2023!
Bin aydan daha hayırlı kabul edilen, İslam aleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi, 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. Tüm Ramazan ayı boyunca oruçlarını tutan vatandaşlar, bu mübarek Kadir Gecesi'nde ibadetlerini yerine getirecek ve Allah'a dua edecekler. İşte en yeni güzel, hadisli, dualı, kısa ve öz anlamlı Kadir Gecesi mesajları haberimizde...
2023 KADİR GECESİ MESAJLARI
Mübarek Kadir Gecesi'ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul etsin. Manen büyük bir ikramın olacağı Kadir Gecemizi dolu dolu yaşamayı nasip etsin.
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. [Kadir Sûresi, 3] 'Ve, Vakit O gecedir ki; Tüm geceler O'na hayran' Kadrini bilenlerden olmak dileğiyle... Kadir Gecemiz mübarek olsun.
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir Suresi... Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..
"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."