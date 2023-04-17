KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023! Resimli, en yeni güzel, hadisli, dualı, hareketli Kadir Gecesi kutlama mesajları! (Whatsapp, Instagram, Facebook, SMS)

"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir Suresi... Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..



"Sizin Ramazan-ı Şerif'te makbul dualarınızı, hem inşâallah hakkınızda bin ay kadar meyvedar Leyle-i Kadrinizi, hem saadeti bayramınızı, hem çok kıymettar hizmetinizi bütün ruh-u canımızla tebrik ve tes'id ederiz."